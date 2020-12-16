Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü

16.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:11
Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü

Edinilen son dakika haberine göre Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yoğun bir trafiğin yaşandığı Akçakale Gümrük Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araçlarla kaçakçılık ve terör olaylarına geçit vermemek amacıyla, x-ray tarama cihazı kuruldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yoğun bir trafiğin yaşandığı Akçakale Gümrük Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araçlarla kaçakçılık ve terör olaylarına geçit vermemek amacıyla, x-ray tarama cihazı kuruldu.

Başta patlayıcı ve uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü kaçak malzemenin anında tespit edilmesini sağlayan sistemle, araçlar sökülmeden kısa sürede kontrol edilebiliyor. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Telabyad'a giriş çıkış yapan araçlar, titizlikle kontrol ediliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın hemen ardından Akçakale Gümrük Kapısı'nda modernizasyon işlemlerine başladıklarını hatırlatan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Uzun yıllar kapalı olan sınır kapımız, hızla gerçekleştirilen onarım ve saha düzenlemelerinin ardından geçişlere açılmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle bugün uluslararası standartlarda bir gümrük kapısı hizmete sunulmuş oldu. Kurulan teknolojik güvenlik sistemleri ve gümrük personelinin tecrübeleriyle buradan geçiş yapan araçlar hızla kontrol edilerek ülkemize veya karşı tarafa güvenli şekilde geçiş yapabiliyor. Şanlıurfa'ya ve Barış Pınarı bölgesine hayırlı olsun" dedi.

Araçların röntgen benzeri görüntüsünü çekerek bilgisayar ekranına aktaran x-ray tarama sistemleri sayesinde, araçların boşluk ve zulalarında bulunması muhtemel kaçak veya sakıncalı eşyalar anında tespit edilebiliyor. Akçakale Sınır Kapısı'nda 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, çoğunluğu telefon ve sigaradan oluşan 118 kaçakçılık olayı tespit edildiği, ele geçirilen kaçak malzemenin toplam tutarının 6 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü
Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü
Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika! Jandarmadan HES kodu kontrolü
Son dakika! Jandarmadan HES kodu kontrolü
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Çağdaş Atan Yılmaz Vural Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Akçakale Gümrük Kapısı'nda x-ray kontrolü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:12:58. #1.14#
title