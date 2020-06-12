Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Eldivan'ı doğal gazla buluşturacak projenin açılışına katıldı
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Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Eldivan'ı doğal gazla buluşturacak projenin açılışına katıldı

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bir taraftan dünyanın en yüksek ve en büyük barajlarını yapma ufku, bir taraftan da musluk açmayı bir hizmet olarak göstermeye çalışan algı yönetimi. İşte iki fark, iki yaklaşım milletin gözünden kaçmıyor.

12.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:30

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bir taraftan dünyanın en yüksek ve en büyük barajlarını yapma ufku, bir taraftan da musluk açmayı bir hizmet olarak göstermeye çalışan algı yönetimi. İşte iki fark, iki yaklaşım milletin gözünden kaçmıyor." dedi.

Akbaşoğlu, Eldivan ilçesini doğal gazla buluşturacak hattın inşasının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Eldivanlı hemşehrilerine verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankırı'nın bütün ilçelerinde hizmetlerin sürdüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bunların hepsi, hem teşkilatlarımızla hem belediyelerimizle hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem bakanlıklar nezdinde Ankara'da bu işlerin milletimiz, devletimiz, şehrimiz ve ülkemiz lehine el birliği içinde takiplerle mümkün oluyor." diye konuştu.

Milletin özgürlüğünü genişletmek, refahını artırmak, terörle mücadeleyle güvenliğin sağlanmasına yönelik yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzlemde canla başla çalıştıklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Bazılarının da hedefi, ufku, maalesef musluk açmak ve Sultanahmet Camisi'ni müzeye çevirmek noktasında düğümleniyor. Bir taraftan dünyanın en yüksek ve en büyük barajlarını yapma ufku, bir taraftan da musluk açmayı bir hizmet olarak göstermeye çalışan algı yönetimi. İşte iki fark, iki yaklaşım milletin gözünden kaçmıyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinde herkesin dünyada olup bitenleri gözlemleyerek mukayese ettiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak zikredilen, dünyanın jandarması olarak bilinen ABD'de bir insanın koronavirüs tedavisi 36 bin dolar gibi bir rakamla karşılanabilirken, Türkiye'de 83 milyon insanımızın tamamının sosyal güvence içinde bir kuruş ödemeden devletin himayesinde tedavi görmesi, ülkeler arasındaki mukayeseyi de bizlere göstermesi bakımından gurur verici bir durumdur. Devletimizle, ülkemizle, milletimizle ne kadar övünsek gerçekten azdır. 100 yıl önce hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı'nın torunları olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti, bugün alan el değil, veren el olmanın gururunu, onurunu yaşamakta."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde doğal gaz hattının yapımı için ilk kazma vuruldu.

Törene AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Kargaz Çankırı İşletme Müdürü Mahmut Kasar, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Eldivan'ı doğal gazla buluşturacak projenin açılışına katıldı

Kaynak: AA

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