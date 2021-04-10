AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden

TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde olduğu otomobil, Niğde-Adana arasında yoğun kar yağışının olduğu bölgede TIR'a çarptı.

TBMM İdare Amiri, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde olduğu otomobil, Niğde-Adana arasında yoğun kar yağışının olduğu bölgede TIR'a çarptı. Kaza sonrası sosyal medyadan paylaşım yapıp yardım isteyen Şahin, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ankara'dan dönen TBMM İdari Amiri ve AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde bulunduğu otomobil, Niğde- Adana karayolu üzerindeki Göbekli Dağ mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayarak, önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kaza sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ali Şahin, "Çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız. Tipi var, acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgeye ulaşan ekipler, Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki şoförünü alarak, hastaneye götürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.' GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ' 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis İdare Amirimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin ve ekibine geçmiş olsun diliyorum. Vekilimizin Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde kontrolleri yapılıyor, çok şükür genel sağlık durumu iyi. Rabbim herkesi kazalardan korusun" dedi. 


AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin kaza geçirdi (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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