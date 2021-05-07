Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
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Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru

Enflasyonu engelli çocuklara benzeten Prof. Murat Ferman için RTÜK'e başvuru
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, katıldığı televizyon programında enflasyonu engelli çocuklara benzeten Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, katıldığı televizyon programında enflasyonu engelli çocuklara benzeten Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hakkında inceleme ve işlem yapılması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, katıldığı canlı yayında enflasyonu engelli çocuklara benzeterek, "Herkesin ortak bir anlayışla bildiği ve idare ettiği özürlü çocuk gibi enflasyon. Ondan şikayet ediyoruz ancak onun sayesinde ayrıcalıklarımız var" dedi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Murat Ferman'ın dün bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin, engelli kişilerin onur ve haysiyetini zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu ve açıkça ayrımcılık içerdiği değerlendirilmiştir. Söz konusu ifadeler hakkında; Anayasa, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Engelliler Hakkında Kanun, RTÜK Kanunu ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ivedilikle inceleme ve işlem yapılması hususunda RTÜK'e resmi yazı gönderilerek süreç başlatılmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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