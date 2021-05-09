Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti
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Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti

Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Anneler günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerinin ziyaret etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Anneler günü nedeniyle gazi ve şehit ailelerinin ziyaret etti.

İlk olarak 15 Temmuz gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın annesi Reyhan Aslan'ı ziyaret ederek Anneler günü'nde yalnız bırakmadı. Ahlatcı, daha sonra şehit İhsan Kaya'nın ailesini ziyaret ederek eşi Fatma Kaya ve oğlu İlter Kaya ile görüştü.

Toplumun temel yapı taşını aileler, ailelerin temellerini de annelerin oluşturduğunu belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Karşılıksız sevmenin en güzel örneğini veren annelerimiz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı, milletimizin varlığının güvencesi, birlik ve bütünlük içinde yaşayabilmemizin de manevi kaynağıdır. Bu yüzdendir ki dilimizden ve gönlümüzden geçen en güzel kelime daima 'anne' olmuştur. Yeryüzünün en ağır yükünü çeken, bir tebessümü cennete değer, tüm cefakar annelerimizin ellerinden saygıyla öperim" dedi.

Ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de hazır bulundu. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti
Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti
Son dakika haberleri | Ahlatcı'dan şehit ve gazi ailelerine anneler günü ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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