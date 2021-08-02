Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü
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Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü

Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki çocuk, izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından darp edilerek komalık oldu.

Ağrı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki çocuk, izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından darp edilerek komalık oldu.

Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı Sevgi Evi'nden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen 4 yaşındaki M.S, ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramı'nı aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Z.T. ve üvey babası S.T'ye teslim edildi. Annesi ve üvey babasına teslim edilen 4 yaşındaki M.S, Kurban Bayramı'nın 3. günü Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 811. Sokak'taki evinde üvey babası S.T. tarafından öldüresiye dövüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 4 yaşındaki çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören M.S. hayati tehlikeyi atlattı. Polis tarafından gözaltına alınan anne Z.T. ve üvey baba S.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bayramın üçüncü günü meydana gelen çocuğa şiddet vakasıyla ilgili M.S. şu an Ağrı Araştırma ve Eğitim Hastanesinde kontrol altında bulunmaktadır. M.S.'nin annesi evlenmek suretiyle ikametgahını ilimize aldırmıştır. Bu nedenle çocukları Ağrı Çocuk Evleri Sitesi'ne nakil olmuştur. M.S.'nin annesi eşinin form A belgesini doldurarak, eşinin işe yerleştiğini belirterek çocuklarını kalıcı olarak yanına almak için kurumumuza başvuruda bulunmuştur. Ailenin talebi üzerine çocuk M.S. hem bayram tatilini ailenin yanında geçirmesi hem de kalıcı olarak ailenin yanına verilmek üzere yönetmelik çerçevesinde deneme amaçlı ailenin yanına verilmiştir. Çocuk M.S., ailenin yanında bayram tatilini geçirirken bayramın 3'üncü günü üvey baba ve anne tarafından şiddete maruz kalıyor. Emniyet kanalıyla olayın bize ulaşmasından sonra olaya İl Müdürlüğü olarak müdahil oluyoruz. Çocuğumuz 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an servise çıkarılarak tedavisi devam etmektedir. İlk günden itibaren vardiyalı olarak 3 bakıcı personelimiz ile çocuğumuzun bakımı ve tüm ihtiyaçları için yanında bulunmaktayız. Çocuk M.S.'nin anne ve üvey babası şu an tutuklu bulunmaktadır. Davaları adli tatil bitiminde başlayacak olup, İl Müdürlüğümüz avukatı tarafından süreç takip edilmektedir. Faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır" dedi.

(İHA)

Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü
Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü
Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü
Ağrı'da 4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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