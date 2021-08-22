Son dakika haberleri... Afganlı kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş

Son dakika haberi: KIRŞEHİR'de dün Afgansitan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR'de dün Afgansitan uyruklu Zekiye Hossini'yi (30) bıçaklayarak öldüren Afganistanlı erkek B.M.A. (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli olan B.M.A.'nın, genç kadını kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Müftülük Caddesinde meydana geldi. Evli olan Afganistan uyruklu erkek B.M.A. uzun süre Afganlı Zekiye Hossini ile evlenmek istedi. Zekiye Hossini, B.M.A'nın kuma teklifini reddetti. B.M.A. dün genç kadının yaşadığı binanın önüne gelerek, kendisiyle yeniden konuşmak istediğini söyledi. Zekiye Hossini, binanın önüne gelen B.M.A'nın kuma teklifini yeniden reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Hossini'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısını yakalayarak, gözaltına aldı. B.M.A.'nın emniyetteki ifadesinde Hossini'yi kuma teklifini reddettiği için öldürdüğü itiraf ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir