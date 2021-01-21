Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

21.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:27

Adıyaman'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan Tuluk idaresindeki 02 ABD 429 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 HA 276 plakalı tır, Adıyaman-Malatya kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mustafa Baltacı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baltacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, sürücü Tuluk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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