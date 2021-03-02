Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü
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Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü

02.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:25

Edinilen son dakika haberine göre Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 125. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 125. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri kıyafetle katıldı.

Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü
Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü
Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü
Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi

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