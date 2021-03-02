Son dakika haberleri | ADDİS ABABA - Etiyopya'da Adowa Savaşı'nın 125. yıl dönümü
02.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:25
Edinilen son dakika haberine göre Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 125. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Etiyopya ordusunun, 1 Mart 1896'da yaşanan Adowa Savaşı'nda İtalyan kuvvetlerine karşı kazandığı zaferin 125. yıl dönümü dolayısıyla başkent Addis Ababa'daki Kral II. Menelik Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Bazı Etiyopyalılar, etkinliğe askeri kıyafetle katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Abdu Abdulbaqi