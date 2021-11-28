Son dakika haberleri... Adana'da motosiklet hırsızlığı kavgası: 3 ölü

ADANA (İHA) - Adana'da motosiklet hırsızlığı yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu, 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal (25) ve Hacı Acar (36) kardeşlerin kuzeninin motosikleti çalındı. Acar kardeşler, motosikletin çalınmasından Ç. ailesini sorumlu tuttu. Bunu duyan baba Mehmet Emin Ç. (46), oğlu Abdullah Ç. (20) ile birlikte Acar kardeşlerin evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre konuşan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya komşu Cumali Canördek'te dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Emin Ç. ve oğlu Abdullah Ç., Acar kardeşleri ve komşuları Cumali Canördek'i tabancayla vurarak kaçtı. Kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerinden yaralanan 3 kişi, komşularının yardımıyla kaldırıldıkları Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı baba oğlu yakalamak için çalışma başlattı. 3 kişinin öldürüldüğü bahçenin sokağındaki duvarda ise "Ölüm var unutma" yazısı dikkat çekti. - ADANA