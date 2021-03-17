Son dakika haberleri... Adana Barosu avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesi olayını kınadı

Adana Barosu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesi olayını kınadıklarını bildirdi.

Adana Adliye binası önünde bir basın açıklaması yapan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Ersin Arslan'ın görevi gereği gittiği haciz mahallinde hunharca katledildiğini belirtti.

Yaşanan olayı kınadıklarını ve protesto ettiklerini kaydeden Başkan Küçük, "Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter! Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından avukatlar ölen Ersin Arslan için saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ