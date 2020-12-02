Son dakika haberleri | ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi
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Son dakika haberleri | ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi

02.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:14
Son dakika haberleri | ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi

Bir son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.

BİRLEŞMİŞ ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.

CDC, virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.

Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

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CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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