ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu

17.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:21
ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu

ABD'yi etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'yi etkisi altına alan kış fırtınasının neden olduğu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Michigan eyaletindeki Clinton ilçesinde düzinelerce aracın karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Virginia Eyalet Polisi sözcüsü, kazada hayatını kaybedenlerden birinin 19 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.

New York'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden David Stark, Çarşamba akşamı Central Park'ta kar seviyesinin yaklaşık 7 santimetreye kadar ulaştığını duyurdu.NEW YORK VALİSİ UYARDINew York Valisi Andrew Cuomo şiddetli kar fırtınasına karşı insanlara uyarıda bulundu ve "Lütfen dikkatli olun, yollardan uzak durun ve fırtına için gerekli adımları atın" dedi.ABD'DE KARLI YOLDA KONTROLÜNÜ KAYBEDİP KAZA YAPTI

Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrinde ise bir aracın, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki başka bir araca çarptığı görüntülendi. Olayda yaralanma bildirilmedi.


ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu
ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına sebep oldu
Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, 132 köy yolu kapandı
Tunceli'de kar yağışı etkili oldu, 132 köy yolu kapandı
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Haluk Levent Şevket Çoruh Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Fatih Terim Özgür Yankaya Malcolm Thomas Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:21:46. #1.15#
title