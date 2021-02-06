Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi
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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

06.02.2021 20:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:24
Son dakika haberleri... ABD Başkanı Biden, Trump'ın istihbarat brifinglerine erişiminin olmayacağını söyledi

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.

CBS'e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.

Trump'ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.

ABD'de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.

New York Times'a göre, Trump'a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak.

Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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