ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

18.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:18

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı oldu. Pence, "Salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu. Yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci, Pence'in aşı olmasının, aşı olmak için çağrılan tüm Amerikalılara bir örnek olması gerektiğini söyledi.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını canlı yayında oldu. Pence, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık. Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor" dedi.

FAUCI, AMERİKALILARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Canlı yayında hazır bulunan Dr. Anthony Fauci ise Pence'in aşı olmasının tüm Amerikalılara örnek olması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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