Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

04.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:57
Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olarak aranan Akif Demir'in (38) para meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 8 yıldır kayıp olarak aranan Akif Demir'in (38) para meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, Demir'i otomobilde öldürüp, cesedini uçurumdan attıklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde tesisatçılık yapan Akif Demir'in kızı, 6 Ağustos 2013 tarihinde polise başvurup babasına ulaşamadığını söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonuçsuz kaldı. Ailesi de Demir'in yurt dışına gittiğini düşündü.

Kayıp ve faili meçhul dosyaları tekrar açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir'in dosyasını yeniden ele aldı. Titiz bir soruşturma yürüten ekipler, Demir'in o dönemdeki banka hesaplarını inceledi, borçlu ve alacağı olduğu kişileri araştırdı. Ekipler, Demir'i tanıyanların ifadelerine başvurarak tartıştığı ya da arasının bozuk olduğu kişilerin listesini çıkardı. Yapılan araştırmalarda C.M. (30) ve H.Ö. (40) isimli kişiler, şüpheli olarak değerlendirildi.Polis ekipleri, dün gece Karamürsel ilçesi Kızderbent Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan ilk sorgularında Akif Demir'i para meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Akif Demir ile tartıştıklarını ve Kızderbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araç içerisinde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini Aktoprak mevkiindeki uçurumdan attıklarını söyleyen şüpheliler, bölgeye götürülerek yer göstermesi yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. H.Ö.'nün evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen C.M. ve H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Kocaeli
Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı
Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 8 yıldır kayıptı, öldürülüp cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:58:49. #1.14#
title