8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı köyündeki 8 evin kullanılamaz hale geldiği yangının, Hacı Ertürk'ün evinde, Almanya'dan döndüğü gün elektrik kontağında başladığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı köyündeki 8 evin kullanılamaz hale geldiği yangının, Hacı Ertürk'ün evinde, Almanya'dan döndüğü gün elektrik kontağında başladığı ortaya çıktı.

Köyde, dün akşam Hacı Ertürk'ün evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki diğer 7 eve de sıçradı. Yangın, itfaiyenin 21 araç, 87 kişilik personel ile yaptığı ve yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılmaz hale geldi.

ALMANYA'DAN DÖNDÜĞÜ EVİ YANDI

Yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Evleri yananlar, enkaz arasında sağlam kalan eşyalarını toplamaya çalıştı. Yangının, Almanya'da çalışan Hacı Ertürk'ün evinde, köyüne döndüğü gün başladığı ortaya çıktı. Ertürk'ün evine girmesinin ardından elektrik kontağından çıkan yangının, büyüyerek diğer evlere sıçradığı belirtildi.

'EVDE ELEKTRİK KAÇAĞI VARMIŞ'

Köylülerden Ersin Çevik (37), Almanya'dan gelen Hacı Ertürk'ün eve girip, elektriği açtıktan sonra yangının çıktığını anlatarak, "Evde elektrik kaçağı varmış. Almanya'dan akşamüstü 18.00 gibi gelmiş. Elektriği açmış, uzanıp uyumuş. Uyandığında evin içi duman olmuş. Kendisini dışarı atmış. Bağırdı. Ben koştum. Söndüremedik. Hortumla müdahale etmeye başladık. O anda bir itfaiye geldi. Müdahale ederken evler ahşap olduğundan birbirine çok hızlı yayıldı. 8 ev yandı. Ahırlarımız telef oldu. Can ve hayvan kaybı yok. Yanan evin hemen yanında yaşlı yürüyemeyen bir amca vardı, sırtımda çıkardım, güvenli yerlere aldık" dedi.

'EŞİM YANACAK, DİYE ÇOK KORKTUM?

Kezban Yaman (70) ise yürüyemeyen eşi Rıza Yaman'ı, komşusunun sırtında taşıyarak çıkardığını belirterek, "Yanan evle benim ev bitişik. Bizden tarafa geliyor. Çok korktuk. Eşim yaşlı, yürüyemiyor yanacak, diye korktum. Bacaklarından hasta. Komşuya 'Eşimi indir' diye bağırdım, sırtına aldı, odanın yanına kaçırdık" diye konuştu.

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Amelia Hamlin Cansu Dere
Spor Abdullah Avcı Hamit Altıntop Marcao Stefan Kuntz
Tüm Haberler Rıza Çalımbay Hava Durumu Şenol Güneş Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:16:58. #1.11#