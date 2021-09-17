8 evin kül olduğu yangın, gurbetçinin evinde başlamış

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı köyündeki 8 evin kullanılamaz hale geldiği yangının, Hacı Ertürk'ün evinde, Almanya'dan döndüğü gün elektrik kontağında başladığı ortaya çıktı.

Köyde, dün akşam Hacı Ertürk'ün evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki diğer 7 eve de sıçradı. Yangın, itfaiyenin 21 araç, 87 kişilik personel ile yaptığı ve yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılmaz hale geldi.

ALMANYA'DAN DÖNDÜĞÜ EVİ YANDI

Yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Evleri yananlar, enkaz arasında sağlam kalan eşyalarını toplamaya çalıştı. Yangının, Almanya'da çalışan Hacı Ertürk'ün evinde, köyüne döndüğü gün başladığı ortaya çıktı. Ertürk'ün evine girmesinin ardından elektrik kontağından çıkan yangının, büyüyerek diğer evlere sıçradığı belirtildi.

'EVDE ELEKTRİK KAÇAĞI VARMIŞ'

Köylülerden Ersin Çevik (37), Almanya'dan gelen Hacı Ertürk'ün eve girip, elektriği açtıktan sonra yangının çıktığını anlatarak, "Evde elektrik kaçağı varmış. Almanya'dan akşamüstü 18.00 gibi gelmiş. Elektriği açmış, uzanıp uyumuş. Uyandığında evin içi duman olmuş. Kendisini dışarı atmış. Bağırdı. Ben koştum. Söndüremedik. Hortumla müdahale etmeye başladık. O anda bir itfaiye geldi. Müdahale ederken evler ahşap olduğundan birbirine çok hızlı yayıldı. 8 ev yandı. Ahırlarımız telef oldu. Can ve hayvan kaybı yok. Yanan evin hemen yanında yaşlı yürüyemeyen bir amca vardı, sırtımda çıkardım, güvenli yerlere aldık" dedi.

'EŞİM YANACAK, DİYE ÇOK KORKTUM?

Kezban Yaman (70) ise yürüyemeyen eşi Rıza Yaman'ı, komşusunun sırtında taşıyarak çıkardığını belirterek, "Yanan evle benim ev bitişik. Bizden tarafa geliyor. Çok korktuk. Eşim yaşlı, yürüyemiyor yanacak, diye korktum. Bacaklarından hasta. Komşuya 'Eşimi indir' diye bağırdım, sırtına aldı, odanın yanına kaçırdık" diye konuştu.