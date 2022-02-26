Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Haberler

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Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

BURSA (İHA) - Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

KAZADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken, vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

İşte aracın kazadan sonraki ve önceki hali;

Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son dakika haberleri | 7 milyon TL'lik lüks aracın kazadan önceki ve sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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