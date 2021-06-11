Son dakika haberleri | 7 kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs ilk kez hakim karşısında

Son dakika haberi... Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra teslim olan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan ve bin 131 gün sonra teslim olan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, kazanın ardından Gürcistan'a kaçan ve bin 131 gün sonra teslim olan Adnan Özdemir, SEGBİS ile duruşmaya katılırken, sanık avukatı da hazır bulundu. Sanık avukatı, mahkemede yaptığı savunmada, kazaya 16 plakalı beyaz renkli bir aracın sebep olduğunu öne sürerek, bu aracın sürücüsünün de yargılanmaya dahil olmasını istedi. Ayrıca sanık Adnan Özdemir'in Gürcistan'da yakalandığını ve 9 ay hapiste kaldığını söyleyen avukat, Gürcistan ve Türkiye arasında iade anlaşmasının olmamasından dolayı sanığın serbest bırakıldığını ve kendi isteğiyle konsolosluğa gittiğini dile getirdi.

Sanık Adnan Özdemir ise mahkeme boyunca hiç konuşmazken, mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm'ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı