Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı

24.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:31
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan, şubat doğumlu 65 yaş üstü vatandaşlara pasta göndererek, doğum günlerini kutladı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan, şubat doğumlu 65 yaş üstü vatandaşlara pasta göndererek, doğum günlerini kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde görevli personel, ilçede yaşayan şubat doğumlu vatandaşları tespit ederek, doğum günü pastalarını adreslere ulaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tek tek evlerin kapılarından ikram edilen pastaları alan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Pasta dağıtımına Piri Reis Üniversitesinde okuyan iki gönüllü öğrenci de eşlik etti.

Ziyaret edilenler arasında bulunan 77 yaşındaki Yusuf Kütük'ün gelini Fatma Kütük, "Koronavirüs salgınından kaçınmaya çalışıyoruz. Babam Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne giderken gayet iyiydi. Orada sürekli egzersizler yaptırdıkları için çok memnundu. Şimdi o zamanki gibi değil." ifadelerini kullandı.

Doğum günü sürprizinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özler Umay ise 78 yaşına girdiğini, bunun kendisi için çok büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

Umay, Belediye Başkanı Yazıcı'nın yaşlılara verdiği saygı ve sevginin emsalsiz olduğunu kaydederek, "Bu yakın alaka ve sevgi hele ki bugün yapılan sürpriz kelimelere sığmıyor. Gençleri görünce, bu sevgiyi görünce mutlu oldum. Daha ne olsun? Uzun zamandır olmadığı kadar sevgi gördüm." değerlendirmesini yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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