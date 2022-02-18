Son dakika haberleri! 5 çocuğunun annesini öldüren şüpheli adliyede

KONYA (DHA) - KONYA'da dini nikahlı olduğu, 1,5 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39), adliyeye sevk edildi. Özgün'ün, ilk ifadesinde, "Daha önce birlikte kaldığımız evde elektrik ve su onun üzerineydi. O bahaneyle barışmak için gittim ama bana küfredince ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, dini nikahlı olduğu, 5 çocuğunun annesi Güler Gül ile ailevi nedenlerle 1,5 ay önce tartışıp, ayrı yaşamaya başladı. Tartışmanın ardından evi terk eden Güler Gül, 5 çocuğu da alarak, annesinin evine yerleşti. Serdar Özgün de olay günü yanına arkadaşı İbrahim Y.'yi alıp, hafif ticari aracıyla Gül'ün yaşadığı eve gitti. Özgün, aralarında çıkan tartışmanın ardından balkonda duran Gül'e ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Gül, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Güler Gül'ün cenazesi, dün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi

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