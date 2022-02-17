5 çocuğunun annesi dini nikahlı eşini gözünü kırpmadan öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 çocuğunun annesi dini nikahlı eşini gözünü kırpmadan öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Konya'da Serdar Özgün, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü tabancayla vurarak öldürdü.

Dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Serdar Özgün, 1 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti.

5 ÇOCUĞUNUN ANNESİ GÜLER'İ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

KURTARILAMADI

Gül, kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güler Gül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

5 ÇOCUĞUNUN ANNESİ GÜLER'İ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Daha önceki evliliğinden de 6 çocuğu bulunan Serdar Özgün'ün polise verdiği ilk ifadesinde, Güler Gül'ü kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Güler Gül, bugün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tatlıcak, Konya, 3. Sayfa, Haberler

title