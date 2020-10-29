Son dakika haberleri! 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son dakika haberleri! 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci

29.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:35
Son dakika haberleri! 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci

Bir son dakika haberine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri münasebetiyle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri münasebetiyle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, bilgilendirme yapıldı.

Malatya-Sivas Devlet Karayolu Sütlüce Jandarma Yol Kontrol Noktasında, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri tarafından araçlar kontrol edildi. Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından araçlarda bulunan çocuklara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılarak trafik dedektifleri kartları dağıtıldı. Astsubay Murat Dilek, çocuklara araçlara biner binmez emniyet kemerlerini takmalarını, sürücülerin kural ihlali yapmaları durumunda 156 Jandarma İmdat hattına ihbar etmelerini istedi. Çocuklara Türk Bayrak logolu balon, Jandarma Trafik logolu boyama kitabı ve Trafik Dedektifleri kartları dağıtıldı.

Daha sonra Covid-19 korona virüs tedbirleri kapsamında araçlarda bulunan yolcu ve sürücülere maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri istenildi. - MALATYA

Son dakika haberleri! 29 Ekim'de çocukların oyuncak sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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