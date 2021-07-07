Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı

Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı Emekli Albay 'gürültü' yüzünden dehşet saçmış Yalova'nın Çınarcık ilçesinde akşam saatlerinde komşularıyla kavga eden ve beylik tabancasıyla 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Emekli...

Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı

Emekli Albay 'gürültü' yüzünden dehşet saçmış

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde akşam saatlerinde komşularıyla kavga eden ve beylik tabancasıyla 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden Emekli Albay Mehmet Ferah'ın, gürültü meselesi yüzünden cinnet getirdiği öğrenildi.

Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. iddiaya göre Emekli Albay Mehmet Ferah (75), daha önceden gürültü meselesi yüzünden tartıştığı komşularıyla yeniden kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle evine çıkarak beylik tabancasını alan Mehmet Ferah, komşularının üzerine doğru ateş açtı. Ferah'ın tabancasından çıkan kurşunlar Metin Ödef (57), Osman Yiğit ve Tuncay Merve'ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Metin Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Gürültü' yüzünden cinayet işleyip, intihar etmiş

1 kişinin ölümüne 2 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan Mehmet Ferah, olayın hemen ardından sahil yoluna koştu. Burada deniz kenarına kadar inen Ferah, aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Mehmet Ferah, burada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinde çok sayıda boş kovan bulundu. Mehmet Ferah ve Metif Ödef'in cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Morga kaldırıldı. Emekli Albay Mehmet Ferah'ın kısa bir süre önce gürültü meselesi yüzünden komşularıyla kavga ettiği ve diğer komşuların araya girmesiyle kavganın sonlandığı, bu akşam saatlerinde yeniden gürültü meselesi yüzünden tekrar kavgaya tutuştukları öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal