Son dakika haberleri! 2 bin 750 yıllık nekropoldeki yeni bulunan gömü şekli şaşırttı Son dakika haberi: 2 bin 750 yıllık nekropoldeki yeni bulunan gömü şekli şaşırttıVAN'ın Çavuştepe Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, Urartular döneminden kalma, 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, 4 ayrı gömülme tekniğinin yanı sıra yeni bir ölü gömme geleneği de ortaya çıktı.

2 bin 750 yıllık nekropoldeki yeni bulunan gömü şekli şaşırttı

VAN'ın Çavuştepe Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, Urartular döneminden kalma, 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, 4 ayrı gömülme tekniğinin yanı sıra yeni bir ölü gömme geleneği de ortaya çıktı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Burada 4 mezar tipi vardı. Örme mezar, sanduka mezar, urne mezar ve normal gömü şekli mezarlar vardı. 2017 yılından beri ortaya çıkardığımız ölülerin baş kısımlarına adeta bizim İslam toplumunda bildiğimiz şahideye benzer taşın dikilmiş olması şaşırttı" diye konuştu.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 17 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropoldeki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yürütülen çalışmalarda, Urartular'ın sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her geçen gün yeni veriler ortaya çıkarılıyor. Yapılan kazı çalışmalarında Urartular'ın ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşılıyor.

YENİ EKLENEN GÖMÜ ŞEKLİ ŞAŞIRTTI

Kazı Başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmaların Urartu arkeolojisinde yeni verilerin ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kalede yaptıkları çalışmaların daha çok yeniden ayağa kaldırma olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Burada 4 tip mezar tipi vardı. Ama yenisi eklendi. Örme mezar, sanduka mezar, urne mezar ve normal gömü şekli mezarlar vardı. Bunun haricinde özellikle 2017 yılından beri ortaya çıkardığımız ölülerin baş kısımlarına adeta bizim İslam toplumunda bildiğimiz şahideye benzer taşın dikilmiş olması. En son bu yıl ortaya çıkardığımız urne mezarın hemen doğusunda özellikle dikildiğini gördük" dedi.

GÜNÜMÜZDE DE KULLANILIYOR

Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Buradaki en önemli olay bunların kum taşından olması. Bulunduğumuz bölgenin hemen yakınında kum taşı ocakları var. Halen günümüzde bu kum taşı ocaklarının özellikle Van'daki mezarlıklarda da kullanıldığını biliyoruz. Mezarlıklarda şahide veya ayak taşı olarak da kullanılıyor. ve bunun en erken örneğini burada Urartu mezarlığında bulmak açısında da bizim açımızdan da, bilim adına da sevindirici bir hadise olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Kaynak: DHA