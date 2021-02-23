Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
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Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti

23.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:08
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti

Son dakika gündem haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde düzenlenen, 100 kişinin katıldığı 4 bin metre koşuda birinci olan, 11'inci sınıf öğrencisi Kadir Ünal (16), aldığı birinciliği PKK'lı teröristler tarafından Gara'da şehit edilen 13 kişinin ailelerine armağan etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde düzenlenen, 100 kişinin katıldığı 4 bin metre koşuda birinci olan, 11'inci sınıf öğrencisi Kadir Ünal (16), aldığı birinciliği PKK'lı teröristler tarafından Gara'da şehit edilen 13 kişinin ailelerine armağan etti.

Erciş'te, Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın Türkiye geneli gerçekleştirdiği 'Atletizme Kazandırma Projesi' kapsamında, farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Bu kapsamda yapılan 4 bin metre koşu yarışmasına 16 yaş grubundan 100 kişi katıldı. Kıyasıya geçen yarışta, Ercişli Emrah Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kadir Ünal, 13 dakika 30 saniye ile birinci oldu. Ünal, yaklaşık 4 yıldır yarışmalara katıldığını, okullar arası Türkiye 4'üncülüğü ve kulüpler arası yarışmalarda kendi serisinde 1500 metrede birinciliği olduğunu söyledi. Bugün düzenlenen yarışmaya Gara şehitleri için katıldığını belirten Ünal, "Buradan aldığım galibiyeti, Gara'da şehit olan 13 kişinin ailelerine armağan ediyorum" diye konuştu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar ise "Atletizm Federasyonu Başkanlığı'nın Türkiye geneli düzenlemiş olduğu 'Atletizme Kazandırma Projesi' kapsamında farklı kategorilerde yarışma düzenledik. Buradan başarılı bir grafik çizen yani ilk 4'e giren yarışmacıları Van ilimizde yapılacak yarışmalara göndereceğiz. Bu bağlamada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti
Son dakika haberleri | 16 yaşındaki Kadir, koşu birinciliğini Gara şehitlerinin ailelerine armağan etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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