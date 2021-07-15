Son dakika haberleri! 15 Temmuz anma programı şehitlik ziyaretiyle başladı

Son dakika 3. sayfa haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliğinde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bilecik Şehitliğinde program düzenlendi.

Gün nedeniyle Bilecik'te öğlen 12'de başlayarak, gece yarısı 00: 00'a kadar bir takım programlar tertip edildi. Bu programların ilki şehitlik ziyareti ile başladı. Saydı atışı, şehit mezarlarına karanfil bırakılması, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün şehitlik defterini imzalamasıyla devam etti. Burada bir konuşma yapan Vali Şentürk, "Canımızdan aziz bildiğimiz vatanımız ve devletimiz kirli rüyalarını gerçekleştirmek isteyen hainler tarafından saldırıya uğrayalı tam 5 yıl oldu. Yapılan tüm saldırılara ve kalleşçe girişimlere rağmen vatanımızı ihanet şebekelerinin ellerine teslim etmedik. Okyanus ötesinden emir alanlar bizi, kendi çocuklarımızı kandırarak vurdular, bize bizdenmiş gibi görünerek aldattılar, ekmeğini yedikleri devletimizin tanklarını, helikopterlerini, uçaklarını aziz milletimizin üstüne sürdüler. Dün, 'Çanakkale Geçilmez' dediğimiz gibi bugün de 'Türkiye geçilmez' diyerek milli birlik ve beraberliğimizi bir kez daha perçinledik. Birlik ve beraberlik içerisinde fikri hür vicdanı hür şekilde yaşadığımız müddetçe; yardım aldığı gibi emir almaya alışan mandacı zihniyet aziz milletimizin soğuk nefesini ensesinde hissetmeye devam edecek. Büyük gayret ve fedakarlıkla savunduğumuz aziz vatanımız ilelebet hür ve bağımsız kalacak" dedi.

Programa; Vali Bilal Şentürk, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askeri erkan, emniyet mensupları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Bilecik'te öğle namazı öncesi Şerifpaşa Camisi'nde Mevlid-i şerif okunması ile devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı