Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ORDU'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki F.Y. fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla aile bireylerine kurşun yağdırdı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki F.Y. fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı (18) ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaraladı. Ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen (4) ise kaçarak kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., kahvaltı sofrası, aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in ise kaçarak kurtulduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.Yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.


Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
Son dakika haberleri | 14 yaşında ailesini katletti: 3 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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