Son dakika haberleri: 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika haberleri: 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

23.02.2021 10:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:11
Son dakika haberleri: 10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberi... KONYA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.  

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü askeri personel, 12'si 'mahrem imam' olarak adlandırılan 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Elazığ, Balıkesir ve İstanbul 'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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