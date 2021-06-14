Son dakika haberleri | 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Konya'da kayınvalidesinin cenazesine katıldı
Son dakika haber... 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in vefat eden kayınvalidesi Neziha Özbudak'ın cenazesi, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in vefat eden kayınvalidesi Neziha Özbudak'ın cenazesi, Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Neziha Özbudak (88), dün yaşamını yitirdi.
Özbudak'ın, Konya'nın Ereğli ilçesi Ulu Cami'deki cenazesine damadı 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, yakınları, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Özbudak, Ebu Derda Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay