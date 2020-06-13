Son dakika haberi! ZONGULDAK Yavru baykuşu elleriyle besliyorlar Son dakika haberlerine göre Yavru baykuşu elleriyle besliyorlarZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir okulun bahçesinde bulunan yavru baykuşu elleriyle besliyor.

Yavru baykuşu elleriyle besliyorlar

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir okulun bahçesinde bulunan yavru baykuşu elleriyle besliyor.

Alaplı Özel Eğitim Uygulamalı Okulu bahçesinde öğretmenler tarafından iki gün önce yavru baykuş bulundu. Haber verilmesiyle okula giden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru baykuşu alarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Baykuş, tedavisinin ardından ise itfaiye müdürlüğüne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilene kadar itfaiye müdürlüğünde bakılan baykuş, personelin neşe kaynağı oldu.

İtfaiye eri Çetin Güner, baykuşun martıların saldırısına uğrayarak yaralandığını düşündüklerini söyledi. Bir süre daha itfaiye müdürlüğünde baykuşu misafir edeceklerini söyleyen Güner, "Tedavisinin ardından ona kutudan güzel bir yuva yaparak itfaiye merkezinde her gün tavuk ve ciğerlerle ellerimizle beslemeye başladık. Ona çok alıştık. Ama daha fazla burada tutamayız. Zonguldak Milli Parklar yetkilerine haber verdik. Teslim alacaklar. İnternette araştırdığımızda ender görülen bir tür olduğunu öğrendik. Sağlığı çok iyi durumda.? dedi.

Kaynak: DHA