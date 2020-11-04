Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi
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Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi

04.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 22:17

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri bireylerin AVM, market, semt pazarı, pazar yeri gibi toplu alışveriş mekanları ile toplu taşıma araçlarını belirli saatlerde zorunlu kalmadıkça kullanmamaları kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmalarının tavsiye edilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında, toplu taşıma araçlarını ise 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının önerilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve yoğunluk oluşabilecek büyük iş yerlerinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında birimleriyle ilgili işlemler nedeniyle bina dışında oluşan kalabalıklarda sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirlerin (işaretleme, kontrol gibi) kurum yetkililerince alınması kararı alınmıştır."

"UYMAYANLARA CEZA VAR"

Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı, ilgililer hakkında adli işlemler başlatılacağı vurgulandı.

BURSA'DA DA BELİRLİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Bursa'da da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu. Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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