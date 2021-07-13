ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
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ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Zonguldak Emniyet müdürü Ahmet Metin Turanlı için polisevinde veda yemeği verildi.

ISPARTA Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Zonguldak Emniyet müdürü Ahmet Metin Turanlı için polisevinde veda yemeği verildi. Turanlı akşam saatlerinde emniyet araçlarından oluşan konvoy eşliğinde şehirden ayrıldı. Turanlı, emniyetin dronu ile çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Resmi Gazete'de 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan kararnameyle Zonguldak İl Emniyet Müdürü görevinden Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Metin Turanlı için dün polisevinde veda yemeği düzenlendi. Turanlı, akşam saatlerinde ise kentten ayrıldı. Polisevinde meslektaşlarıyla vedalaşan Turanlı, ardından aracına bindi. Turanlı'nın kentten ayrıldığı anlar ise sosyal medya hesabından klip olarak yayınlandı. Motosikletli yunus ekiplerinin de bulunduğu emniyete ait birçok aracın yer aldığı konvoy, Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Kavşağı'na kadar Turanlı'ya eşlik etti. Turanlı, polis telsizinden anons yaparak çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Dron ile yapılan çekimle klip haline getirilen veda anı, Turanlı tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Turanlı, yaptığı açıklamada Yaklaşık 5 yıldan beri görev yaptığım emeğine emek, ekmeğine huzur katmak üzere bulunduğum 'dedemin ekmek teknesi' Zonguldakımızdan ayrılıyorum. Bilfiil burada yaşadığım '1719' günün (yaklaşık 10 günü dışındaki sürenin) ortalama her 18 saatinde bu şehirde yürüttüğüm mesaim esnasında; ülkeme, insanıma ve milletime sağlıkla hizmet edebilmeyi nasip eden Allah'ıma şükrediyor, buna vesile olan ve bu atmosferi kolaylaştıran sıralı tüm devlet büyüklerime saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. dedi.

ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI
ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRÜ TURANLI, ISPARTA'YA KONVOYLA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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