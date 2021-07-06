Son dakika haberi... Zerzevan Kalesi'ndeki kazı evinde yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasında yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasında yangın çıktı. Çıkan yangında binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi ziyaretçi merkezi kazı evine dönüştürülen eski cezaevi binasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Yangının kazı çalışmasında yer alan personelin kaldığı bölümde çıktığı, yangın sonrası binada maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı