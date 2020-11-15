Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
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Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

15.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:24

Yunanistan'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana günlük en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 1106'ya yükseldi.

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

ENTÜBE HASTA SAYISI 392'YE YÜKSELDİ

Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1106'YA ÇIKTI

Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı. Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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