Son dakika haberi! Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı
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Son dakika haberi! Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

15.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:03
Son dakika haberi! Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salına konularak fırtınalı denizde ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salına konularak fırtınalı denizde ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkisinde bir balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak can salı içinde göçmen olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botu bölgeye giderek, sala ulaştı. Salda bulunan 2'si çocuk toplam 5 kişilik aile kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin ifadelerinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca can salına konuldukları ve üzerlerindeki para ve cep telefonlarının alınarak fırtınalı denize bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.


Son dakika haberi! Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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