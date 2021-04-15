Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada
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Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada

Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Aksaray'da iki grup arasında telefonda başlayıp, bir dükkanda devam eden tartışma yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavgaya dönüştü.

Aksaray'da iki grup arasında telefonda başlayıp, bir dükkanda devam eden tartışma yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 817. Sokak'ta bulunan bir zücaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Muhammet Yıldırım İ. (22), telefonla Yaşar Can Z.'yi (20) arayarak tartışmaya başladı. Telefondaki tartışmaya sonradan dahil olan Yaşar Can Z.'nin arkadaşı Baran C. (20), iddiaya göre telefonda karşı tarafa küfür etti. Telefon tartışmasının ardından Muhammet Yıldırım İ., amcasının oğlu Mahmut İ. (27) ile birlikte Baran C.'nin çalıştığı zücaciye dükkanına geldi. İş yerine sopayla giren kuzenler, Baran C.'yi darp etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kavganın ardından şüpheliler kapı önüne park ettikleri 68 KN 453 plakalı otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sopalı saldırıda yaralanan Baran C. ise arkadaşı Yaşar Can Z. ile Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti. Tedavisi tamamlanan Baran C., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine gönderildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - AKSARAY

Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada
Son dakika haberi | Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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