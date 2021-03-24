MUĞLA Yük indirdiği kargo kamyonuna otomobil çarptı, saniyelerle ölümden döndü

Yük indirdiği kargo kamyonuna otomobil çarptı, saniyelerle ölümden döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kargo çalışanı Orhan Karaçelik (45), kargo kamyonetinden yük boşalttığı sırada, kontrolden çıkan otomobilin hızla üzerine geldiğini farketti. Otomobilin, çarptığı kamyonun önünden saniyelerle uzaklaşalan Karaçelik, ölümden dönerken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı'na kontrolsüz giren otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yol kenarında park halindeki kargo yüklü kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonetten yük boşaltan Orhan Karaçelik (45), hızla üzerine gelen otomobili son anda fark ederek, kazadan kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ansıdı.

'KARGO KAMYONU DÜKKANIMIZA ÇARPMAKTAN KIL PAYI KURTULDU'

Kaza anında büyük panik yaşadığını belirten işletmeci Orçun Altınkaya (40), Dün saat 16.00 sıralarında mağazamıza ambar kamyonu geldi. Gelen malzemeleri indirdikten sonra malzemeleri içeri taşıyan kargo firması personeli Orhan Karaçelik, malzemeleri indirdiği sırada bir kadın sürücü ana yola giriş yaptı. Sol şeritten gelen otomobil, makas atınca kadın sürücünün aracına sol arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ambar kamyonuna hızlı bir şekilde çarptı. Kargo firması çalışanı Karaçelik, bir anlık refleks sonucu kendini kurtardı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kargo kamyonu dükkanımıza çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın şokunu uzun süre atlatamadık. Bu esnada içerideki müşterilerimiz büyük korku yaşadı. Dışarıda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çağırdığımız sağlık ekiplerince kadın sürücüye ayakta tedavi uygulandı. Özellikle Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı, yoğun trafik akışının sağlandığı bir yer konumunda. Ana yoldan diğer tali yollara geçişler var ve araçlar çok hızlı bir şekilde seyrediyor. Yetkililerden bir an önce başka kazalar yaşanmaması için çalışma bekliyoruz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı