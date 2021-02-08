YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı
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YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı

08.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:13

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenlemesi sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenlemesi sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Terör örgüt YPG/PKK sabah saatlerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hattına düzenlediği sızma girişiminden sonra Bab'daki sivil yerleşim yerine roket saldırısı düzenledi.

Bab ilçe merkezine düzenlenen terör saldırısında 3'ü çocuk 9 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.

Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, sabah saatlerinde Cerablus'un güneyindeki SMO askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 1 SMO askeri şehit olmuştu.

Türkiye'nin bir taraftan Rusya, diğer taraftan ABD ile imzaladığı mutabakatlara rağmen, terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerini terör eylemleri için üs olarak kullanmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı
YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı
YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı
YPG/PKK'nın, Bab'daki sivil yerleşim yerine düzenlediği roket saldırısında 9 sivil yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saher El Hacci

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