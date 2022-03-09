Son dakika haberi | Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Yusuf Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haber... Artvin'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Artvin'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin- Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresi Eski Kışla tüneli girişinde, Serdar Y'nin kullandığı 08 AAP 121 plakalı tırın arka kısmı, karşı yönden gelen Erdal Şahin yönetimindeki Yeşil Artvin Ekspres firmasına ait 08 YC 704 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyer ve trafik işaret levhasına çarparak durdu.

Kazada otobüs şoförü Şahin ile yolculardan Saniye Kaçmaz, İsmail ve Yılmaz Kılıç, Hacer ve Kazım Koruk yaralandı.

Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Erzurum, Artvin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title