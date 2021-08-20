Son dakika haberi | Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son dakika haberi | Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran otomobile başka bir otomobil çarpınca 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran otomobile başka bir otomobil çarpınca 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu 8.kilometre de 06 LAH 88 plakalı Fiat marka otomobiliyle ilerleyen Kerim Çolak önüne çıkan köpek için fren yaparak durdu. Köpeğe çarpmamak için fren yapan otomobile Tamer Tombul idaresindeki 44 ABN 941 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi | Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberi | Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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