Son dakika haberi... Yılport Samsunsporlu Ahmet Han Köse: "Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız"
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Son dakika haberi... Yılport Samsunsporlu Ahmet Han Köse: "Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız"

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un forvet oyuncusu Ahmet Han Köse, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.

10.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:36

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un forvet oyuncusu Ahmet Han Köse, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.

Köse, AA muhabirine, şu an takımın ikinci etap kampını yaptığını ve Bolu'daki çalışmaların güzel geçtiğini kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Köse, "Genelde günde çift idman yapıyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş taktik idmanlarına da başladık. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Yeni gelecek arkadaşlarımızı da bekliyoruz aramıza. Onlarla en kısa zamanda bir bütünlük sağlayıp, yeni sezona en iyi şekilde girmek istiyoruz. Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız." diye konuştu.

Köse, en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

Antrenman

Samsun ekibi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Samsunsporlu futbolcular, antrenmanı dar alan çalışması yaprak tamamladı.

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Son dakika haberi... Yılport Samsunsporlu Ahmet Han Köse: 'Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız'

Kaynak: AA

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