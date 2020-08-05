Son dakika haberi | Yeni normalin gözdesi kır nikahı
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Son dakika haberi | Yeni normalin gözdesi kır nikahı

Son dakika haberi... Yakuplu Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kır nikahı uygulamasıyla çiftlerin mutluluğuna mutluluk katılırken, kır nikahı ile hayatlarını birleştiren çiftler de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Son dakika haberi | Yeni normalin gözdesi kır nikahı
05.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:13

Yakuplu Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kır nikahı uygulamasıyla çiftlerin mutluluğuna mutluluk katılırken, kır nikahı ile hayatlarını birleştiren çiftler de Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Beylikdüzü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, salon nikahlarında davetlilerin sınırlı sayıda nikaha katılmasından dolayı yaşanan duruma çözüm üreterek kır nikahı uygulaması başlattı. Yakuplu Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde, Çarşamba günleri yapılan kır nikahlarında, hayatlarının en özel anını sevdikleriyle birlikte paylaşabilmenin mutluluğunu yaşayan çiftler, uygulamadan çok memnun.

Tedbirler üst düzeyde

Normalleşme sürecinde, salgın riskini en aza indirgemek için Beylikdüzü Belediyesi Yakuplu Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilerek yapılan kır nikahlarıyla hem temasın önlenmesine katkı sağlanıyor hem de bulaş riski en aza indirgeniyor. Tedbirler kapsamında, kır nikahının yapılacağı alana girerken bütün misafirlerin ateşleri ölçülüp maske takmaları sağlanıyor. Nikah esnasında, nikah memuru, gelin-damat ve şahitlerin maske takmaları zorunlu. Toplu fotoğraf çekimine izin verilmeyen nikahlarda, takı töreni de yapılmıyor. İçişleri Bakanlığı talimatlarını içeren uyarıcı levhaların görülür yerlere yerleştirildiği alanda, belli yerlerde de ayaklı dezenfektan makineleri bulunuyor.

Çarşamba günleri, kır nikahı günü

Evlenecek çiftler, çok önceden nikah tarihlerini belirledikleri ve davetiyelerini bastırdıkları için şu an sadece, hafta içi çarşamba günleri için yapılan nikah talepleri, kır nikahı olarak değerlendiriliyor. Kır nikahları, taleplerin artması durumunda diğer günlerde de yapılabilecek. Kır nikahının yapılacağı alan, 30 kişilik oturma düzenine sahip. Yakuplu Sosyal Tesisleri, geniş bir bahçeye sahip olduğu için talebe göre, oturma düzeninin kapasitesi artırılabiliyor. Sosyal mesafe korunarak ayakta da davetli kabul ediliyor. Yakuplu Sosyal Tesisleri'nin en önemli avantajı hava şartları kötü olsa bile kapalı alanının bulunması. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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