Son dakika haberi... Yazar ve akademisyen Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre EDEBİYAT üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Yıldız Ecevit (75), Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

EDEBİYAT üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Yıldız Ecevit (75), Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Prof. Dr. Ecevit, verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler veren Ecevit'in, Oğuz Atay üzerine yaptığı çalışmalar önem taşıyordu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıldız Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Edebiyat araştırmaları için ufuk açıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.Ecevit'in yarın öğlen Bodrum'un Gölköy Mahallesi Mezarlığı'nda öğlen kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.YILDIZ ECEVİT KİMDİR1946 Çanakkale doğumlu olan Yıldız Ecevit, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde tamamlayan Ecevit, Türk- Alman edebiyatı karşılaştırmaları yaptı. 1986- 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ecevit, 1996 yılında profesör olurken, Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi. Ecevit'in eserler şöyle:

Kozmik Komedya (2021), Ben Buradayım (2005), Türk Romanında Postmodernist Açılımlar (2001), Orhan Pamuk'u Okumak (1996), Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse (Derleme) (1994), Kurmaca bir Dünyadan (edebiyat incelemeleri) (1992), Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay (1990), İsviçre-Alman Edebiyatı (1990), Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (Çeviri) (1990) Oğuz Atay'da Aydın Olgusu (1989)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş