Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Yaşlı adam evinde ölü bulundu -Yakınları sinir krizi geçirdi Düzce'de yalnız yaşan 65 yaşındaki bir kişi evden kötü kokular gelmeye başlayınca bulundu.

21.08.2020 14:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:07

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

-Yakınları sinir krizi geçirdi

DÜZCE - Düzce'de yalnız yaşan 65 yaşındaki bir kişi evden kötü kokular gelmeye başlayınca bulundu. Vücut bütünlüğü bozulan yaşlı adamın 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay; sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 1590 sokak üzerinde 2 katlı evin bir bölümünde oturan Ömer Seyfettin Durmaz'dan ev sahibi Yakup Sevgeç haber alamadı. Telefonları da açılmayınca 10 gündür fındık topladığı tarlasından kiracısının evine geldi. Yaşlı adamı kontrol etmek için kapısını çalan Yakup Sevgeç, evden gelen kötü kokuları fark etti. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte kapı açılarak eve girildi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın vücut bütünlüğünün bozulduğu ve yayılan kokuyla birlikte yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Sevgeç'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan yaşlı adamın öldüğü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi.

Yaşlı adamın cesedini bulan ev sahibi Yakup Sevgeç ise "Aradım cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim gidecek bir yeri yoktu evi verdim. Öleli 1 haftayı geçmiş. Fındık topluyordum ben fındıktan geldim" dedi.

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Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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