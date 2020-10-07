Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
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Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

07.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:55
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 6'ncı yılında mezarları başında anıldı.

DİYARBAKIR'da, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 6'ncı yılında mezarları başında anıldı.

Diyarbakır'da, 2014 yılında 6-8 Ekim 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemleri sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı'nda akşam saatlerinde düzenlenen törene hayatını kaybedenlerin aileleri, HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

'BU VAHŞETİ YAPANLAR CEZALANDIRILSIN'Anma programında konuşan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, acısının hala taze olduğunu belirterek, "6 yıl geçti, unutmadık, unutulmayacak, acısı her zamanki gibi taptaze, sadece o acıyla yaşamayı öğrendik. Bu vahşeti yapanların cezalandırılmasını istiyorum. İçimize yine su serpilmeyecek ama onlar da bu dünyada rahat olmasınlar istiyoruz. Selahattin Demirtaş ve Zübeyde Zümrüt'ün bu davada yargılanmasını istiyorum. Şu an içeride ama Yasin'in davasından değil, bizim çocuklarımızı katlettiği için yargılanmasını istiyoruz, davasıyla birleştirilmesini istiyoruz" dedi.Yasin Börü'nün babası Fikri Börü ise bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi:

"2014 yılından bu yana 6 yıl geçti, Yasin ve arkadaşları 6-7 Ekim olaylarında Kurban Bayramı'ydı, onlar et dağıtmaya çıkarken şehit edildi. O dönemde emri veren, o suçu işleyen, onlara destek verenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Kimin parmağı varsa, bu dünyada olmasa da öbür dünyada inşallah hesabını verecektir."


Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Son dakika haberi: Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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