Son dakika haberi | Yangını fark edip ihbar etti, ekiplerle birlikte çalıştı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan yangını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan yangını fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Gaziantep'te pikniğe giden bazı vatandaşların dikkatsizliği nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıktı. Şehitkamil ilçesi Kıraçtepe mevkiinde de piknik alanında çıkan yangın kısa sürede ormana sıçradı. Yangını fark eden Özkan Doğan isimli vatandaş ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Doğan da ekiplere yardım etti.

Ormanlık alanın bulunduğu güzergahta motosikleti ile gezindiği sırada yangını gördüğünü belirten Özkan Doğan, "Yangının çıktığı alanda dolanıyordum dumanları gördüm yukarı çıktım ondan sonra jandarma ve itfaiye geldi. Bende yardım ettim elimden geleni yapmaya çalıştım hortumlarını taşıdım şuanda hala çalışıyorlar inşallah sıkıntı çıkmaz" dedi.

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA