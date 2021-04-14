Son dakika haberi! YANGINDA KÜLE DÖNEN 120 YILLIK TARİHİ BİNA, BELEDİYE EKİPLERİNCE YIKILDI((

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da, iftar vakti çıkan yangında küle dönen surların arasındaki bulunan 120 yıllık ahşap bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

Bursa'da, iftar vakti çıkan yangında küle dönen surların arasındaki bulunan 120 yıllık ahşap bina, belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım çalışması ise dronla havadan görüntülendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi'nde meydana geldi. Surların arasında kalan tarihi 120 yıllık ahşap binada, yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, binanın ahşap olması nedeniyle de alevler kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığı sırada evinde bulunmayan Gülten S. komşularının haber vermesi üzerine olay yerine geldi ve alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayvansever olan Gülten S.'nin evinde baktığı 13 kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çok sayıda kedi ise telef oldu. Kedileri kurtarma çalışması sırasında binadan kopan parçalar, bir itfaiye erinin üzerine düştü. İtfaiye eri ekip arkadaşlarının yardımıyla kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Küle dönen bina, kullanılamaz hala geldi.

BİNA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI

Osmangazi Belediyesi ekipleri, küle dönen ahşap binanın yıkılma tehlikesine karşı çalışma başlattı. Sabah saatlerinde adrese gelen ekipler, iş makineleriyle binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışması ise dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı