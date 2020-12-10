Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu
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Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu

10.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:26
Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı keçi avı yapılacağı ihbarı üzerine Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, düzenlenen şafak operasyonuyla yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı keçi avı yapılacağı ihbarı üzerine Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, düzenlenen şafak operasyonuyla yasa dışı avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yahyalı ilçesinde bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yaklaşık 3 km mesafede Aladağlar Genel Avlağı'nda yakalanan şahıslar hakkında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 5.680,00 TL, sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal etmekten jandarma tarafından 12.150,00 TL olmak üzere toplamda 17.830,00 TL cezai işlem uygulandı.

Kaçak av yapan şahısların av esnasında kullanmış oldukları 2 adet takozsuz av tüfeğine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, ruhsatları bulunmayan 1 adet tüfek ve 2 adet motosikletlere ise Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından el konuldu.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003 yılı sayımında sayıları 24 olan yaban keçisi sayısı kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alanda ki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde; son yapılan 2020 yılı sayımlarında yaban keçisi sayısı 1783 olarak belirlendi. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu
Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu
Son dakika haberi | Yaban keçisi avına şafak operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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