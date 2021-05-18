Son dakika haberi... Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak
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Son dakika haberi... Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak

Son dakika haberi... Washington Post: İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir makalede, İsrail ve Filistin'de son günlerde yaşananlar nedeniyle sol kanatta ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ileride Demokrat Başkan Joe Biden için problem olacağı belirtildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir makalede, İsrail ve Filistin'de son günlerde yaşananlar nedeniyle sol kanatta ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ileride Demokrat Başkan Joe Biden için problem olacağı belirtildi.

Washington Post'ta Hery Olsen imzasıyla, "İsrail-Filistin meselesinde sol kanattaki bölünme, Joe Biden için problem olacak" başlığıyla makale yayımlandı.

İsrail ve Hamas arasındaki son çatışmaların, bölgede anlaşma sağlanmasının ne kadar zor olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilen makalede, "Bu çatışma aynı zamanda Başkan Biden için konuyu kendi partisi içinde nasıl yönlendireceğinin ne kadar zor olduğunu da gösterdi." görüşü paylaşıldı.

Demokratların İsrail'e bakışı değişti

Demokrat Partinin bir zamanlar İsrail'in sıkı dostu olduğunun anımsatıldığı makalede, Yahudi Amerikalıların da bu parti için büyük oy potansiyeli barındırdığı kaydedildi.

Son yıllarda Demokratların İsrail'e bakışında ciddi değişiklikler olduğunun vurgulandığı makalede, 2019'da yapılan bir ankette Demokratların yüzde 35'inin İsrail'i dost olarak görmediği, bu oranın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 18 olduğu anımsatıldı.

16 Mayıs'ta Senato'daki 48 Demokrat Senatörden 28'inin ateşkes çağrısı yaptığının ve bunun sürpriz olmadığının anımsatıldığı makalede, "Bu ayrılık, Demokrat seçmenler arasında İsrail-Filistin çatışmasında hangi tarafta olunacağına yönelik görüş ayrılığını net bir şekilde yansıtıyor. Bu durum, basit bir geçici durum olarak değerlendirilemez. Biden, konuyu çözmeye çalışırken ya da daha büyük Orta Doğu meseleleri ile uğraşırken bu ayrışmayı görmezden gelemez." ifadesine yer aldı.

ABD başkanlarının kendi parti seçmeninin çok da uzağında kararlara imza atamayacağının belirtildiği makalede, Demokrat Parti içindeki bu görüş ayrılıklarının İsrail halkının daha da sağ kanata kaymasıyla ortaya çıktığı vurgulandı.

Makalede, "Bu basit gerçekler, Biden'ın parti tabanından doğan siyasi sermayesini İsrail'e yönelik mevcut politikayı sürdürmeye kullanacağı anlamına gelecek. Şu anki krizde elbette bunu yapabilir. Ancak, görev süresinde İsrail ve Demokrat Parti seçmeni arasında giderek artan ayrışma arasında mevcut politikayı sürdürüp sürdürmeyeceği hala cevabı olmayan bir soru." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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